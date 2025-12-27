2025年に日本国内で放送・配信されたドラマで、評価するべき俳優はだれか。ドラマ偏愛コラムニストの吉田潮さんが作成した「2025年俳優ランキング」を紹介する。第1回は男性部門ベスト5――。（第1回／全3回）写真＝iStock.com／9dreamstudio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／9dreamstudio■思わず引き込まれた中村倫也の数十秒今年もやります、超主観＆偏向的「ベスト俳優ランキング2025」。ドラマは地上波から有料配信