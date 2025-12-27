12月29日（月）に大井競馬場で行われる、東京大賞典（G1・3歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。交流G1を連勝中のミッキーファイトは7枠13番へ入った。強烈な3歳馬ナチュラルライズ、ナルカミらも顔を揃え、ダートの祭典に相応しい豪華メンバー。熾烈な先行争いも予想され、ミッキーファイトに展開の利もあるか。注目の発走は15時40分。【JBCクラシック】ルメール「馬の状態も完璧」ミッキーファイトが3馬身差の完勝3歳馬ナルカ