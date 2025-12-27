2026年4月、在職老齢年金の支給停止基準額が引き上げられます。高齢者の就労が一般化するなか、「働き続けたいけれど年金が減らされるのは避けたい」という悩みは多くの人が抱えるものです。 では、今回の見直しでどこまで収入があれば年金を満額受給できるのか、また働き方や家計にどのような影響が出るのでしょうか。本記事では制度の仕組みを踏まえ、働き方や収入がどのように年金受給へ影響するのかを解説します。