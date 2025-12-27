今年から社会人として働き始めた人のなかには、「おいやめいにお年玉をあげるべきなのだろうか」と悩む人は多いでしょう。お年玉は日本独特の慣習であり、明確なルールは存在しませんが、金額や渡すかどうかの判断を誤ると、家計に負担がかかったり、親族間で気まずさが生じたりすることもあります。 本記事では、「社会人1年目はお年玉をあげるべきか」「年齢別の相場はいくらなのか」「無理のない金額設定の考え方」