2024年の京都牝馬ステークス（G3）を制したソーダズリング（牝5・栗東・新谷功一厩舎）が、12月26日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道千歳市の社台ファームで繁殖馬となる予定。【京都牝馬S】武豊「理想的なレース」ソーダズリングが重賞初制覇京都牝馬ステークスVソーダズリングは有限会社社台レースホースの所有馬。父はハーツクライ、母はソーマジックで、2020年3月30日生まれ。JRAでは通算15戦3勝を挙げ、獲得賞金は