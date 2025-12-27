2025年のJBCレディスクラシック（船橋・Jpn1）などに優勝したアンモシエラ（牝4・栗東・松永幹夫厩舎）が、12月26日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道浦河郡浦河町の桑田牧場で繁殖馬となる予定。アンモシエラは広尾レース株式会社の所有馬。父はブリックスアンドモルタル、母はサンドクイーンで、2021年2月3日生まれ。JRAでは通算7戦2勝、獲得賞金は1918万1000円（付加賞含む）を記録した。【JBCレディスクラシック】横