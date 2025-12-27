グリーンハウスフーズが展開する「とんかつ新宿さぼてん」は、2026年1月1日から全国の店舗で、全4種類の福袋を数量限定で販売する。いずれもなくなり次第終了となる。福袋には、店頭で利用できるクーポン券をはじめ、定番人気商品の「特撰やわらかヒレかつ」引換券、ドレッシングやとんかつソース、オリジナルのレトルト食品、キャラクターグッズなどを詰め合わせた。引換券は購入当日から使用できる。とんかつ新宿さぼてん提供