年の瀬になるたび、その一年の恋愛を総括する人は少なくないでしょう。では、世の女性たちが「今年の恋愛で後悔している」のは、いったいどんなことなのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「来年は同じ過ちを繰り返したくない！今年最大の『恋の後悔』」をご紹介します。【１】愛情を試すつもりで「別れよう」と切り出したら、本当に別れるはめになったこと「優位に立ちたくて『別