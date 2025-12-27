『NHK紅白歌合戦』に出場するガールズグループaespaのニンニンが、“大胆なサンタ”に変身し話題を集めている。【写真】ほぼ下着…ニンニン、胸元ぱっくりニンニンは12月25日、自身のインスタグラムに「Merry Christmas」というコメントとともに、ハートやツリーの絵文字を添え、複数の写真を投稿した。公開された写真でニンニンは、クリスマスに合わせてサンタ帽をかぶっている。季節感のあるアイテムだが、視線を奪ったのはホワ