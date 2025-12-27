【スズキ ジムニー トミカ55周年記念仕様】 12月27日 発売 価格:990円 2025年12月の特別なトミカの新車としてトミカ55周年記念仕様「スズキ ジムニー」が登場！トミカ55周年を記念して各自動車メーカーのデザイナーが特別なデザインを施した特別なトミカがラインナップに加わります。 【2025年12月発売の特別なトミカ】 スズキ ジムニー（ト