今年最後の土曜日の27日(土)は、北海道と東北は日本海側を中心にさらに積雪が増え、大雪の恐れ。猛吹雪にも警戒が必要です。気温は全国的に平年を下回り、真冬並みの寒さになりそうです。北日本は大雪でふぶく所も今日27日(土)の日本付近は冬型の気圧配置が続いています。北海道と東北は、日本海側を中心に断続的に雪が降り、大雪になる所もあるでしょう。風も強く、猛吹雪になる恐れも。交通への影響もありそうです。連休初日とい