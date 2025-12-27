株式会社スプリックス（東京都渋谷区）は、このほど「中学受験」に関する調査を実施しました。同調査によると、中学受験生の1日の勉強時間は、平日が平均「3.6時間」、休日が「5.7時間」で、受験未経験の子どもの約4〜6倍に及ぶことがわかりました。【グラフ】中学受験生の「勉強時間」を見る調査は一都三県（東京都／埼玉県／千葉県／神奈川県）に居住し、中学受験を経験した中学1〜3年生とその親103組、および中学受験を経験して