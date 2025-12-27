気象庁によると、27日午前7時現在、福岡市中央区で最低気温が1.6℃まで下がり、今季最低を記録した。最も低くいのは八女市黒木の氷点下3.3℃で、県内の14観測地点中、8地点で氷点下となり、5地点で今季最低となっている。