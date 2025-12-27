児童虐待防止に対する意識が高まるなか、児童相談所の相談対応件数は増加の一途をたどっている。こども家庭庁の調査によれば、令和5年度の児童虐待相談対応件数は22万件を超え、過去最多となった。編集部にも「子どもを叱っただけなのに児相に通報された」という保護者の体験談が寄せられた。保護者に話を聞くとともに、児童相談所と専門家にも見解を聞いた。 【画像】児童虐待の相談対応件数が増えている背景 「子どもを叱った