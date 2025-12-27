フィギュアスケーターの高橋大輔さんが主宰するアイスショー「滑走屋〜第二巻〜」が来年3月19〜22日、福岡市博多区千代1丁目のオーヴィジョンアイスアリーナ福岡で公演される。高橋さんが同市を訪れ「スケートのことがあまり分からなくても、見て楽しめるエンタメになる」とPRした。