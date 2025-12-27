2026年の牡羊座さんは「発展」のエネルギーに満ちた、飛躍の1年となりそうです。上半期は家族との絆を深め、下半期は恋愛が盛り上がるという、公私ともに充実した時間が待っています。あなたの世界がどんどん広がっていく、ワクワクするような12カ月の始まりです。それでは、牡羊座の2026年はどのような1年となるのか。恋愛運、仕事運など、テーマごとの運勢を見ていきましょう！■牡羊座2026年の総合運◎すべてが拡大してい