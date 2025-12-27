エンターテイメントチャンネル『MONDO TV』を運営するディスカバリー・ジャパンは、1つのことを愛しすぎる人が作った私設博物館＝“偏愛ミュージアム”を伊集院光が訪れる新番組『伊集院光の偏愛博物館』を、2026年1月7日(水)24時よりCS初放送する。○何かを愛しすぎてしまった人が作った博物館に、伊集院光が訪問し偏愛の世界に触れる現在、日本国内には5,700を超える博物館がある。その中には、趣味への熱量が強すぎる人、研究を