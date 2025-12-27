歌手でタレント・あのが23日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。自身のことを“僕”と呼ぶワケを明かした。あの○「カンペとかで“私”になってる」「言わないから“僕”に変える」ゲストにウエストランド・井口浩之と紅しょうが・熊元プロレスを迎えた同放送。“一人称”の話題になり、井口は、「僕は“僕”しか絶対言わない。昔から」と語り、「“俺”に変える