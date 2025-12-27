AOKIは、事前にパソコンやスマートフォンから来店予約することで待ち時間短縮などができる「来店予約サービス」を全国のAOKI店舗にて開始した。現在は、パーソナルオーダースーツとモーニングコートやタキシード、黒留袖といった結婚式や式典での礼装をレンタルできるAOKIレンタルサービス(A・R・S)にて利用できる。AOKI「来店予約サービス」AOKIでは、2024年7月より50店舗にてパーソナルオーダースーツとAOKIレンタルサービス(A・