健康診断の結果を受けて、各項目に一喜一憂するだけに終わっていませんか? 本記事では、病気のリスクや見えない健康問題が分かるようになる健康診断の見方を、『総合診療医が徹底解読 健康診断でここまでわかる』(伊藤大介 著/文春新書 刊)から一部を抜粋・編集して紹介します。○「貧血」は消化器がんのサイン!先日、私の医院を訪れた60代の女性Iさんが「めまいと動悸がする」と訴えてきました。診察すると、目の強膜(白目の部分)