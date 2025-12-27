冷え込む日中関係の中、話題になったのは日本人アーティストによる中国公演の中止だ。歌手の浜崎あゆみ氏は上海での公演が直前で中止になり、SNSでファンに謝罪し、空席の観客席を背景にダンサーたちとステージに立つ自身の写真を投稿した人気アニメ「ワンピース」の主題歌を歌う大槻マキ氏も公演が中止になったが、スタッフが歌の途中でマイクを外し大槻氏が動揺している動画がネットで拡散した。一方