名古屋公演より 今年のハイライトは、何といっても、敬愛する作曲家ハンス・ジマーさまのライブに参戦できたことであります。 10年ほど前からライヴ活動に目覚め、ヨーロッパ、北米、オセアニア、アジアを巡るワールドツアーを何度も行なっておきながらなぜか日本をスルーしてきたあのジマー(氏曰く「コスト、アリーナの確保が難しかった」とのこと)が、ようやく、日本で初めて