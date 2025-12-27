【配信】ウイニングTube ホープフルS 池添謙一｜https://youtu.be/rOwow3TPdac 関係者の本音・素顔に迫るウイニングTube！ 今回はホープフルSにショウナンガルフで挑戦する池添謙一騎手の取材の模様をお届けします！ 札幌2歳Sを制したショウナンガルフと池添謙一騎手の注目コンビがG1ホープフルSへ！「来年に向けて大事なレース」と意気込む池添騎手が語る馬の魅力と国本オーナーとの心温