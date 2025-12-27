2025年は「終戦80年」だっただけあり、出版界でも、多くの関連企画が登場した。そのなかで、10月に、決定打ともいえる本が復刊した。澤地久枝さんの『新装版 滄海（うみ）よ眠れ ミッドウェー海戦の生と死』全五巻（毎日文庫）である（以下、『滄海よ眠れ』と略称）。戦争ノンフィクションの金字塔と称されてきた名作だ。澤地久枝さん（1930〜）は、『妻たちの二・二六事件』『密約 外務省機密漏洩事件』『火はわが胸中にあり