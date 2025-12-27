新日本プロレスは２６日、公式ＷＥＢなどで来年１・４東京ドーム「棚橋弘至引退試合」について「当日券の発売はございません」と発表した。棚橋がＡＥＷのオカダ・カズチカと引退試合を行う１・４東京ドーム大会は、今月１２日に追加増席分も含め全席完売した。新日本プロレスは「おかげさまをもちまして、２０２６年１月４日（日）開催の『サンセイアールアンドディｐｒｅｓｅｎｔｓＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２