厚生労働省は25日、2024年度の高齢者虐待に関する調査結果を発表した。介護施設などで働く職員による高齢者虐待の件数は1220件で、前年度比8.6％増。調査開始以来、過去最多を更新した。虐待件数の増加はこれで４年連続となり、介護現場が抱える課題が改めて浮かび上がった。【写真】犬・猫と暮らせる老人ホームで注目集まる“看取り犬”文福くん■専門家が指摘する「人員・教育・管理」の３つの不足こうした状況をどう受け止