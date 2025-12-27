長射程弾や無人機新たな戦い方に対応２６日に閣議決定された２０２６年度予算案の防衛費は、初の９兆円台に達し、過去最大となった。中国が軍事面での膨張を続け、日中対立も深まるなか、対処力を引き続き向上させ、無人機などを利用した新たな戦い方にも対応していく。小泉防衛相は同日の記者会見で、防衛費について、「戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に直面し、日本の守りを全うするために最低限必要なものだ」と語っ