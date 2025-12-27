視覚障害者の案内により、完全に光を遮断した“純度100％の暗闇”の中で、視覚以外のさまざまな感覚やコミュニケーションを楽しむソーシャル・エンターテイメント「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」。【写真で見る】福山雅治さん、大泉洋さんが共演！スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』場面写真視覚に頼らない世界で培われたその知見が、『ラストマン』シリーズ（TBS系）に生かされている。福山雅治が演