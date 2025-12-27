12月28日21時よりTBS系で放送される『ラストマン －全盲の捜査官－FAKE／TRUTH』で共演する福山雅治と大泉洋のインタビューコメントが公開された。 参考：福山雅治×大泉洋『ラストマン』SP、NYで大規模ロケを敢行「合成ではないですからね！」 本作は、福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していくバディドラマ。スペシャルドラ