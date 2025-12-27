知的障害とは、おおむね18歳までの時期に現れる障害のことです。細かい思考や問題解決能力が不得手であるなどの症状がみられます。 細かい文章の読解や会話の理解ができない際に、知的障害ではないかと不安を感じる方は多いのではないでしょうか。 そこで本記事では、知的障害の特徴を解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「知的障害」の特徴・症状・接し方はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再