根管治療（歯内療法）は、自身の歯を残すために必要不可欠な治療です。一方で、治療中や治療後にどのようなリスクがあるのか、失敗しないためにはどのような歯科医院を選べばいいのか、不安に思う方も少なくありません。そこで、根管治療で失敗しない歯科医院選びのポイントと治療後のケアを、亀戸とよむら総合歯科の村野先生に聞きました。 監修歯科医師：村野 浩気（亀戸とよむら総合歯科） 神奈川歯科大学歯学部卒業。東