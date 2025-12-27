ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの和平協議をめぐり28日にアメリカを訪問し、トランプ大統領と会談すると明らかにしました。【映像】ゼレンスキー大統領現地メディアによりますとゼレンスキー大統領は26日記者団に対し、28日にアメリカ南部フロリダ州でトランプ大統領と会談する予定だと明らかにしました。ゼレンスキー氏はアメリカ側と協議している20項目の和平案について「およそ90％完成している」と述べ、意