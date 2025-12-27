【ワシントン共同】米国務省の報道担当者は26日、米政権による台湾への武器売却承認を巡り、中国が米国の軍事関連企業などに制裁を科したことに「強く反対する」と述べた。中国が台湾に対する軍事・経済面の圧力を止めることも求めた。