昨年結婚したばかりの友人が、お正月に夫側の親族一同と集まったときのことです。優しい親戚たちの笑い声に包まれ、和やかな年始を過ごしていましたが、あることをきっかけに場の雰囲気が一気に変わってしまいます。そして親戚たちが笑顔の裏に隠していた恐ろしい本性が明らかに……。 さっきまで和やかだったのに……