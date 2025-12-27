「お見えになりました！」12月中旬、サラリーマンや観光客らがあわただしく行き交う東京・六本木の一角にある稲川会本部ビル前は、早朝から異様な緊張感に包まれていた。寒風が吹く中、黒スーツにネクタイ姿の組員が整然と並び、その周囲を警視庁や地元麻布署の捜査員が警備に当たっていたのである。午前10時過ぎ、冒頭の組員の声に迎えられるように黒塗りの高級車が到着した。後部座席から降り立ったのは、稲川会トップの内堀和也