社民党副党首でタレントのラサール石井参院議員（70）が26日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所（こち亀）」のアニメで声優を務めていた主人公・両津勘吉役の“降板”を自ら公表した。2025年7月の参院選で当選し、国会議員になったためキャストが変わったとの説を否定した。 【写真】「こち亀」舞台版でも両津勘吉役は“当たり役”だった 同作品の連載開始50周年を記念