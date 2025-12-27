プロレスリング・ノアは２６日、都内で「ＮＯＡＨ“ＴＨＥＮＥＷＹＥＡＲ”２０２６」（来年１月１日、日本武道館）の直前記者会見を開催した。会見では、メインイベントのＧＨＣヘビー級選手権の調印式を行い、王者ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａと挑戦者ＯＺＡＷＡが登壇した。今年９・８後楽園ホール大会の丸藤正道戦で左足のリスフラン靱帯の損傷し長期欠場していたＯＺＡＷＡは、２３日の後楽園大会で電撃復帰