床に散らばってしまったワンコのごはん。男の子が懸命に拾い集めているすぐ後ろでは、大型犬がじっと様子を見守っていたといいます。話題の投稿は、記事執筆時点で33万回再生を突破。「世界は優しい」「可愛すぎて萌え♡」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：犬のごはんを落としてしまった男の子→必死に拾う後ろで、犬がこっそり…あまりにも尊い『ふたりの様子』】 廊下の角から、そっと見守る存在