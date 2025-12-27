12月25日、フジテレビ系『トークィーンズ』に、藤田ニコルが出演。恋愛にまつわる持論を展開した。【関連】藤田ニコル、新婚旅行中でもやめられなかった日課に夫・稲葉友も驚き「我慢できなくて」今回番組では、韓国の若者の恋愛事情について特集。この中で、韓国では、付き合う前に、お互い好き同士であるが“友達以上恋人未満”の期間が大切だとして、それを“ソム”と呼ぶと紹介された。その後、“ソムをどう思うか？”と聞かれ