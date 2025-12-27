俳優イ・ソンギュンさんがこの世を去って2年が経った。【写真】イ・ソンギュンさんの死から約20日…妻が写真公開イ・ソンギュンさんは2023年12月27日、ソウル鍾路区（チョンノグ）のとある公園付近に停められた車内で亡くなった状態で発見された。48歳だった。この世を去る前、イ・ソンギュンさんは麻薬投薬関連の疑惑で、3度にわたり警察の調査を受けた。イ・ソンギュンさんは昨年10月、ソウル江南区（カンナムグ）の高級クラブで