歌手の工藤静香が２６日放送のＴＢＳ系特番「明石家さんまのご長寿グランプリ２０２５」（午後６時）にゲスト出演。ＭＣの明石家さんまの日常生活にイエローカードを出す一幕があった。この日、大の犬好きとして、さんまの愛犬探しに参戦した工藤。夫の木村拓哉とともに、さんまとは３０年来の交流があるが、さんまが犬を飼うことに関しては「ふっと考えると反対だけど、これを機に生活を変えるっていう…。みんなもそう思って