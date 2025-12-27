【動画】有馬記念 メイショウタバル特集｜https://youtu.be/_CxzUNz-Qwg 今週末12月28日（日）に中山競馬場で行われる第70回有馬記念。ファン投票によって出走馬が決まるこのグランプリレースは、競馬ファンだけでなく、競走馬に関わる全ての人々が憧れる「ドリームレース」として知られている。 今年のファン投票で4位に入り、41万票を集めた人気馬がメイショウタバル（牡4 鹿毛 石橋守厩舎 父ゴールド