２７日にサウジアラビアで開催されるボクシング世界戦興行で、ＩＢＦ世界スーパーフライ級タイトルマッチに臨む元世界２階級制覇王者の寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝と対戦予定だった王者ウィリバリド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝が２６日の前日計量後に体調を崩して入院したため、試合が中止となることが同日、明らかになった。米老舗専門誌リング誌が報じた。同誌によれば、主催するサウジアラビア総合娯楽庁のトゥルキ・ア