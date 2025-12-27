【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は27日、ロシアのプーチン大統領に新年の祝電を送り、ロ朝の同盟関係は「後世にも永遠に継承されるべき貴重な財産だ」と評した。北朝鮮メディアが報じた。ロ朝は昨年、有事の相互支援を定めた包括的戦略パートナーシップ条約に調印。金氏は両国が同盟関係にあるとたびたび強調してきた。今回の祝電では、ウクライナに侵攻するロシアへの派兵支援を念頭に「両国は同じ塹壕で血を分