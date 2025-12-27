2025年12月31日（水）、大晦日の午後はNHK総合で人気番組『ブラタモリ』の「川崎大師」編が2本立てで一挙再放送されます。日本有数の初詣スポットとして知られる川崎大師の人気の裏には、地形や歴史、そして鉄道との意外な関係が隠されていました。平安時代の伝説から、江戸時代に徳川将軍がもたらしたブーム、そして「初詣」という習慣そのものを生み出した京急大師線（関東初の電気鉄道）の歴史まで、タモリさんが徹底的に解き明