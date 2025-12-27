●今週の業種別騰落率ランキング ※12月26日終値の12月19日終値に対する騰落率 東証33業種値上がり：23 業種値下がり：10 業種 東証プライム：1599銘柄値上がり：1128 銘柄値下がり： 437 銘柄変わらず他：34 銘柄 東証33業種騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率上位3銘柄 １. 非鉄金属(0263) +3.60 東邦鉛 、ＪＸ金属 、住友鉱 ２.