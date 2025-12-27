女優の北川景子（39）が27日までに自身のXを更新。「仕事納め」を報告した。北川は、ピースサインの絵文字とともに「2025年もありがとうございました」と投稿。「#仕事納め」とし、ケータリングの食事を前に笑顔の写真をアップした。フォロワーからは「仕事納めでしたかお疲れさまでした」「景子ちゃん2025年も育児に家事に仕事と大変ハードな1年だったと思いますが2025年も大河にバライティに映画と素晴らしい作品を残し