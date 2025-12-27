15人が犠牲になったシドニーの銃乱射事件。多くの豪国民がショックを受ける中、一筋の光となっているのが、銃撃犯に素手で立ち向かった移民男性。第二次大戦中に多くのユダヤ人を救った日本人外交官、杉原千畝にゆかりのあるユダヤ系作家もこの男性の“善意と勇気”を称賛している。TBSテレビの飯島浩樹・シドニー通信員による緊急報告。【写真を見る】乱射事件が起きたシドニーのボンダイビーチ2025年12月14日、オーストラリア・