ロシアの有力紙コメルサントは２６日、プーチン大統領が露軍の占拠するウクライナ南部のザポリージャ原子力発電所について、米露による共同管理を米国と協議していると明らかにしたと報じた。ウクライナでの和平実現に向けた２０項目の枠組み案で、原発に関してウクライナを含む３か国による共同運営を提案した米国に対し、事実上修正を求めた。モスクワで２４日に企業関係者らと行った非公開会合で発言した。プーチン氏は、米