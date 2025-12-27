前日計量をクリアした寺地拳四朗＝26日、リヤド（共同）【リヤド共同】国際ボクシング連盟（IBF）スーパーフライ級で寺地拳四朗（BMB）が3階級制覇に挑む予定だったリヤド（サウジアラビア）でのタイトルマッチが、王者ウィリバルド・ガルシア（メキシコ）の体調不良で中止になった。主催者が対戦当日の27日に発表した。代替選手による試合は行われないという。寺地とガルシアは、ともに26日の計量をクリアしていた。当初はダ